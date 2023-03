Русия извърши поредната си терористична атака срещу Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разпространи в социалните мрежи видео от поредната терористична атака на руската армия, извършена срещу цивилното население на Украйна.

В Запорожие руските терористи атакуваха жилищна сграда, което е поредното военно престъпление на окупаторите.

„Запорожие. Обстрелват жилищни райони, където живеят обикновени хора и деца. Това не трябва да се превръща в „просто още един ден“ в Украйна или където и да е другаде по света. Светът се нуждае от по-голямо единство и решителност да победи руския терор по-бързо и да защити живота на хората“, написа Зеленски.

От началото на пълномащабната война, която Русия започна непредизвикано срещу Украйна на 24 февруари 2022 г., са събрани доказателства за над 75 000 военни престъпления. Русия всекидневно лъже, че не атакува цивилни обекти, а единствено военни цели. Окупаторите се опитват чрез терора си да съкрушат морала на украинците, но това има обратен ефект.

През миналата седмица Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за ареста на военнопрестъпника Владимир Путин. До момента той е обвинен в отвличането на хиляди деца от Украйна, но се очаква списъкът му с военни престъпления да бъде увеличен през следващите седмици и месеци.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU