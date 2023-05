Украйна направи гръмко съобщение: Тази есен идват изтребителите Ф-16!

Министерството на отбраната на Украйна обяви, че „тази есен“ страната ще получи така исканите западни изтребители Ф-16, за да защити небето и територията си от руската агресия.

„Идва тази есен! Най-великият военновъздушен блокбастър на всички времена! Ф-16 в небето на Украйна! Ние ще защитим нашето небе!“, написа в Тутър военното министерство на Украйна.

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine's skies!

We shall defend our skies!