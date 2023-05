Киев: Зеленски не е потвърждавал, че Бахмут е превзет от руснаците

Киев отрече информацията на агенция „Ройтерс“, че президентът Володимир Зеленски е потвърдил падането на Бахмут.

Прессекретарят на Зеленски Сергей Никифоров хвърли светлина откъде идва объркването. По време на срещата на Г-7 в Хирошима журналист попита президента: „Г-н президент, Бахмут още в украински ръце ли е? Руснаците казаха, че са превзели Бахмут“. При което Зеленски отговори: „Мисля, че не“.

Никифоров посочи, че отговорът на украинския президент се отнася до твърдението на руснаците, а не първия въпрос.

„Трябва да разберете, че няма нищо. Те (руснаците) унищожиха всичко“, каза Зеленски. Той заяви, че Бахмут е "само в нашите сърца". Русия заяви снощи, че е превзела изцяло напълно разрушения източноукраински град Бахмут, което, ако е истина, ще сложи край на най-дългата и кървава битка от 15-месечната война, предаде агенция "Ройтерс".

Нападението над до голяма степен изравнения със земята град беше водено от бойци от групата наемници „Вагнер“, чийто лидер Евгений Пригожин каза по-рано през деня, че неговите войски най-накрая са изтласкали украинците от последната застроена зона в града. Киев отхвърли твърдението на Пригожин. Превземането на Бахмут, наричан от Русия със съветското му име Артьомовск, ще е първата голяма победа на Москва в конфликта след повече от 10 месеца.

The reports that Zelensky supposedly confirmed loss of Bakhmut city are from what I can tell inaccurate. Here he clearly says “I think no” in answer to “the Russians say they’ve taken Bakhmut” before saying that the city is no longer, only in hearts. pic.twitter.com/ThBcDL1oNo