The Washington Post: Украинската контраофанзива започна

Дългоочакваната контраофанзива на украинските въоръжени сили започна, предаде The Washington Post.

Американското издание посочва, че започва нова фаза от пълномащабната война, отприщена непредизвикано от Владимир Путин на 24 февруари 2022 година. Целта на контраофанзивата е възстановяване на териториалния суверенитет на Украйна и запазване на западната военна подкрепа към Киев срещу руската агресия.

ЗСУ атакуват руските окупаторите в югоизточната част на страната със специализирани нападателни част, въоръжени с модерни западни оръжия и обучени в страни от НАТО.

Руски военни блогъри също съобщават за увеличена активност в Запорожка област – част от фронтовата линия, която отдавна се смяташе като възможна цел на украинската армия. Възможно е ЗСУ да опитат да прекъснат сухопътния коридор на континентална Русия с окупирания украински полуостров Крим.

Руските служители в окупираните територии казаха в четвъртък пред руските медии, че украинската контраофанзива е в ход. Владимир Рогов, назначен от Русия служител в югоизточния регион, заяви пред РИА Новости, че украинската армия прилага „максимална сила“ срещу руските позиции в района на Запорожие, като атаките са фокусирани около град Орихив. Игор Стрелков каза, че е ясно, че украинската контраофанзива е започнала.

Властта в Киев все още е предпазлива в изявленията си относно началото на контраофанзивата. Украйна все още не е започнала планираната контраофанзива, с която да си отвоюва окупираните от Русия територии, заяви вчера в интервю за "Ройтерс" Олексий Данилов, секретар на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана. Той отхвърли твърденията на руски официални лица, че украинската армия е преминала в настъпление с думите: "Няма нищо вярно в това. Нашата армия ще реши кога да започне всичко". "Когато дадем начало на контраофанзивата си, всички ще разберат, ще я видят", допълни той. Данилов посочи, че руските официални лица са объркали напредъка на украинските сили по някои части на фронта с началото на по-голяма операция.

