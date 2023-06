Уникални кадри: украинските спецчасти спасиха давещи се руски войници (ВИДЕО)

Силите за специални операции на Украйна публикуваха тази сутрин уникални кадри от Херсонска област, на които се вижда как спасяват петима руски войници.

Позициите на окупаторите са били наводнени след взривяването на Каховската ВЕЦ, за която Киев обвини руските сили. Руското военно командване не е предупредило дори собствените си войници за плановете си да взриви язовира и стотици от тях се оказаха във воден капан.

Руските войници са били на път да се удавят, но са били забелязани от украинските спецчасти и са били извадени с лодка. Всичките военнопленници са били извадени на брега жив и здрави. Вижте кадрите:

#Russian invaders in the flood zone were pulled out of the water and taken prisoner by the Special Operations Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/sl9G8q5rl2