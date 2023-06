"Синът ми бе наивен": билетът за смъртта струва 7653 долара

От трагедията със стотиците безследно изчезнали бежанци пред гръцкото крайбрежие измина близо седмица. Вече е известно, че сред жертвите има много пакистанци. Затова и пакистанските власти са твърдо решени да намерят виновниците за трагичния инцидент. Те са задържали вече поне десетима предполагаеми каналджии от региона Кашмир. Именно от този регион са и голяма част от загиналите и безследно изчезналите при инцидента пакистанци. Колко точно обаче са били пакистанците на борда и каква част от тях са се удавили - това не е известно.

По данни на Международната организация по миграцията на борда на потъналия рибарски кораб е имало между 400 и 750 души, 104 са били спасени, броят на загиналите, чиито тела вече са открити, е най-малко 78. Надежда, че ще бъдат открити още оцелели, вече няма - затова вниманието се насочва към виновните за трагедията, пише "Ди Цайт".

Билет за смъртта за 7653 долара

Пенсионираният пакистански чиновник Шахид Мехмуд разказва пред репортер на германското списание "Шпигел", че синът му бил твърдо решен да избяга от Пакистан. Шахид положил всички усилия да го разубеди, молил го да не се впуска в рискованото търсене на по-добър живот в Европа. Но 25-годишният Шериар Султан бил непоколебим. За пътуването на сина си бащата платил 2,2 милиона пакистански рупии, което се равнява на 7653 щатски долара.

"Опитах се да го възпра, но туристическото бюро, което организира пътуването, буквално му проми мозъка с твърденията - ще пътуваш само 2-3 дни. Синът ми повярва и тръгна. Беше наивен", споделя бащата пред "Шпигел", който се опасява, че и синът му е сред загиналите при катастрофата пред гръцките брегове миналата сряда. В последното съобщение, което Шахид получил от сина си, пишело, че той е заедно с още 400-500 души на кораба. И че вероятно ще плават пет или шест дни.

Бежанците отказали помощ от Гърция

Гръцкият вестник "Катимерини" публикува в неделя протокол от доклад, от който става ясно, че от гръцките патрули са предложили помощ на препълнения рибарски кораб два часа преди касатрофата. Предложението им обаче било отхвърлено. "Приближихме кораба, за да проверим в какво състояние са той и пасажерите и да предложим помощ", казва пред "Катимерени" капитан от гръцката брегова охрана, чието име не е цитирано. Но от кораба се чули възгласи като "No Help" und "Go Italy" - целта им била Италия.

Оттам нататък гръцките патрули информирали спасителния център и последвали рибарския кораб на дистанция от 200 метра. В 1,40 ч. Той отново спрял и започнал да се накланя, пасажерите започнали да викат. Плавателният съд потънал само за минута на място, където дълбочината на Средиземно море е 5000 метра.

Други медии пък цитират оцелели, според които гръцката брегова охрана била предизвикала потъването, тъй като искала да извлече рибарския кораб към Италия. Единственото сигурно засега - както посочва "Дер Шпигел" - е, че когато корабът е потънал, морето е било спокойно. Затова се предполага, че внезапното преобръщане на плавателния съд се дължи на рязко придвижване на хората на борда - например вследствие на масова паника. Както обобщава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" - сведенията за инцидента от оцелелите бежанци, от гръцката брегова охрана и от европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс" продължават се разминават.