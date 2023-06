Пригожин проговори: Целта на метежа бе да бъде спасена "Вагнер", а не да бъде свалена властта в Кремъл

Ръководителят на руската частна военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин заяви днес, че целта на метежа преди два дни е била да бъде спасена наемническата група, а не да бъде свалена властта в Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В първото си аудипослание след бунта Пригожин не уточни къде се намира.

Съгласно споразумение, постигнато с посредничеството на беларуския президент Александър Лукашенко, лидерът на "Вагнер" прекрати похода на бойци на групата към Москва. Договорката предвижда Пригожин да отиде в Беларус.

Шефът на "Вагнер" каза, че Лукашенко е направил предложения, за да може да продължи да функционира законно частната военна компания, която според него е била заплашена от закриване от руските власти.

"We didn't kill a single soldier on the ground. We regret that we had to strike at aircraft, but these aircraft were dropping bombs and rocket strikes"https://t.co/uHpMaweZu5