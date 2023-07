Вашингтон: Милорад Додик нарушава конституцията и подкопава Дейтънското споразумение

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън обвини Милорад Додик, президента на Република Сръбска, която е съставна част от Босна, че действията му нарушават босненската конституция и подкопават Дейтънското споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), съобщи телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Блинкън написа в официалния си профил в Туитър тази сутрин, че Додик "с подписването на закона, непризнаващ правомощията на върховния представител, нарушава конституцията на Босна и Херцеговина и подкопава Дейтънското споразумение".

Republika Srpska President Dodik's signing of a law rejecting the High Representative's authority violates the Bosnia and Herzegovina constitution and undermines the Dayton Accords. The U.S. supports @OHR_BiH and its sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character.