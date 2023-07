Мъж опита да подпали мавзолея на Ленин

Полицията в Москва е задържала мъж в неадекватно състояние, който се е опитал да подпали мавзолея на Ленин, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Инцидентът е станал снощи в 22:00 ч. местно време. Неадекватен мъж се е приближил до мавзолея на Ленин и е хвърлил по него бутилка със запалителна смес. Не е последвал пожар. Правоохранителните органи са задържали нарушителя", заяви говорител на силите на реда.

На мъжа е съставен протокол за "неподчинение на законно разпореждане на полицейски служител". Възможно е срещу него да бъдат повдигнато обвинение в хулиганство. Няма нанесени материални щети по мавзолея.

At night in #Moscow, an unknown person threw a Molotov cocktail into the Lenin Mausoleum.



The Molotov cocktail hit the fence, no fire followed. The man was detained. pic.twitter.com/IVM3bBk9YW