Путин стъпи накриво, бомбардира китайското консулство в Одеса

Прозорците на сградата на китайското консулство в Одеса са били изпочупени при нападение на руската армия.

Окупаторите бомбардираха крайморския град с ракети и дронове. Областният управител Олег Кипер публикува снимка след нападението.

Русия атакува пристанищните градове Одеса и Миколаив през нощта за трета поредна нощ. Китай е ключов съюзник на Русия и поддържа търговията между двете страни. Според някои политически наблюдатели Русия дори е полувасална страна на Китай и се съобразява с всяка дума на Си Дзинпин, защото няма други съюзници в тази война.

„Украинското външно министерство е в контакт с китайското посолство, за да установи нанесените щети и да окаже необходимото съдействие“, каза говорителят на украинското външно министерство. По данни на украинските медии няма пострадали хора в сградата на китайското консулство.

"Агресорът произволно атакува пристанищна инфраструктура. Нанесени са щети и на близките административни и жилищни сгради, а също и на консулството на Китайската народна република. Това показва, че агресорът не обръща внимание на нищо", написа Кипер в "Телеграм". Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че 60 000 тона селскостопански продукти, предназначени за Китай, са били унищожени при руско въздушно нападение.

❗️The building of the Chinese Consulate General in #Odesa was damaged in an overnight attack by the Russians, the Regional Military Administration reports. pic.twitter.com/FTvMmdF8lO