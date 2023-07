Премиерът на Северна Македония: Ще отговорим подобаващо на България

Премиерът на Република Северна Македония Димитър Ковачевски каза днес, че вчерашните инциденти преди мача между ПФК „Левски“ и ФК „Шкупи“ в Скопие са били предизвикани от хулигани от двете страни, които нямат връзка със спорта, съобщи порталът „360 градуса“, предаде БТА.

"Никой не говори за това кой футболист как е играл, всички говорят за това кои са тези 10, 15, 20 хулигани, които са се сбили помежду си, а раниха и полицай“, посочи Ковачевски и допълни, че раненият полицай е на домашно лечение към момента. Общо 21 са арестуваните за агресивно поведение и нарушаване на мира и спокойствието снощи футболни фенове, като 19 от тях са българи. Предстои на някои от тях да бъдат повдигнати обвинения.

Ковачевски отбеляза, че няма информация дали България е изпратила протестна нота, но по думите му, ако това се случи, министерството на външните работи на Република Северна Македония ще отговори подобаващо. „Футболистите са дошли да играят футбол заради истинските фенове. Това, което се случи вчера, е още едно доказателство, че футболът, както и всеки друг спорт, трябва да се остави на спортистите и на истинските фенове, а не на хулиганите, които превземат новините и никой не говори за това как са играли футболистите“, подчерта Ковачевски.

Български гражданин бе приет в болница с прободна рана в корема снощи, след като е влязъл в сблъсък с местни в квартал Чаир в Скопие. Болницата потвърди, че след извършена операция състоянието му е стабилно. Вътрешният министър на Република Северна Македония Оливер Спасовски съобщи по-рано днес, че самоличността на нападателите е изяснена и те се издирват. Срещата между "Левски" и "Шкупи" от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите на стадион „Тодор Проески“ в Скопие беше определена от УЕФА като двубой с висок риск. До сблъсъци след мача, който приключи с резултат 2:0 в полза на българския отбор, не се стигна.

27/07/2023 Conference League, qualifications. FC Shkupi🇦🇱 vs Levski Sofia🇧🇬.

2 Levski cars ambushed in Skopje, 1 Levski stabbed by Shvercerat🇦🇱 (Albanian ultras group from North Macedonia), 40+ Levski fans arrested pic.twitter.com/WIqoRdw8ut