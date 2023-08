"САЩ продължават да са най-мощната икономика, Русия е далеч назад в класацията"

До края на 2023 г. се очаква световната икономика да има брутен вътрешен продукт (БВП) от 105 трилиона щатски долара, или с 5 трилиона долара повече от предходната година, според последните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ), предаде Visual Capitalist.

Съединените американски щати очаквано са най-голямата световна икономика с брутен вътрешен продукт от 27 трилиона долара.

Годината започна със сътресения за глобалната икономика, като финансовите пазари бяха разтърсени от колапса на няколко средно големи американски банки заедно с постоянната инфлация и затягането на паричните условия в повечето страни. Въпреки това някои икономики се оказаха устойчиви и се очаква да регистрират растеж.

На второ място в класацията е Китай с БВП от 19,4 трилиона долара. Следват Япония (4,4 трилиона долара), Германия (4,3 трилиона долара), Индия (3,7 трилиона долара) и Великобритания (3,1 трилиона долара). Топ 10 в класацията допълват Франция, Италия, Канада и Бразилия.

Русия, особено в сравнение със САЩ и Китай, продължава да е икономическо джудже. Прогнозата за БВП е 2 трилиона долара. Страната бележи огромен спад с прогнозирано свиване от 150 милиарда долара тази година. Допълнително усложнение за Русия е, че страната е принудена да продава петрол с голяма загуба поради западните санкции.

Visualizing the $105 Trillion World Economy in One Chart 🌎️https://t.co/zVC0dtQMrm pic.twitter.com/AyJ6RHR3wE