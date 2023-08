В Русия унищожиха гробище на "Вагнер"

Гробове на загинали наемници от частната военна компания „Вагнер“ са били унищожени в Русия. Това се случва дни след смъртта на Евгений Пригожин.

Поддръжник на „Вагнер“ публикува видео в социалните мрежи от гробище в Самарска област. Там са били погребани войници, сражавали се в Украйна и загинали през тази година.

Авторът на видеото казва, че не знае защо венците и кръстовете масово са били премахнати от гробовете на войниците. Именно на бойците на „Вагнер“ се дължат някои от най-големите успехи на Русия в Украйна, включително превземането на Бахмут.

Дори западните анализатори признават, че армията на Пригожин е била много по-боеспособна от редовната руска армия. През месец юни обаче Пригожин се превърна във враг номер едно на режима на Путин, след като организира въоръжен бунт срещу военното командване на Русия. Пригожин дълго време обвиняваше Шойгу и други високопоставени военни, че не му доставят оръжия на фронта в Украйна. Два месеца след бунта Пригожин беше елиминиран - самолетът, с който летеше към Санкт Петербург, беше свален. Загинаха всички 10 души на борда.

