„Намирам се в Украйна“: защо терористите в Крим задържаха 22-годишен украинец

Руските терористи във временно окупирания украински полуостров Крим задържаха 22-годишно момче, свалило руското знаме.

Видео беше публикувано в Телеграм канала „Крымский СМЕРШ“, от който публично се отправят призиви за убийство, задържане и измъчване на граждани, които не подкрепят военнопрестъпния режим на Владимир Путин.

На кадрите се вижда как терористите в Севастопол питат младия украинец защо е поругал руския флаг, при което той отговаря: „Защото Руската федерация нападна моята държава“. Агресорите се опитват да го убедят, че в момента той не се намира в Украйна, а в Русия, макар че според информацията видеото е заснето в Севастопол.

Объркването на руснаците е разбираемо, защото те следват единствено наративите на Кремъл. Самият Путин редовно изпада в нелепи ситуации, обявявайки украински градове за „завинаги руски“ дни преди пристигането на украинската армия. Такъв беше случаят и с Херсон. Такъв ще бъде и с Крим, където рано или късно ще стъпи украинската армия, за да го освободи от окупацията. Към момента няма информация каква е съдбата на 22-годишния мъж. Според Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи, той е арестуван.

"You kicked the Russian flag"

"Because Russia attacked my country"

"Which country?"

"Ukraine"

"You're not in Ukraine now, you're in Sevastopol"

"Sevastopol is Ukraine"



22 year old Sevastopol resident Gleb Malkov was detained for taking down the Russian flag and saying that… pic.twitter.com/Yjv3xtw2Pc