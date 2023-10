Киев отвръща на удара! Украйна отговори на Илон Мъск

Украйна се подигра на милиардера Илон Мъск, след като в своята социална мрежа "Екс" той публикува мем, осмиващ молбите на президента Володимир Зеленски за военна помощ от Запада, съобщава "Ройтерс".

Мъск притежава компанията "Спейс Екс", предоставяща сателитни комуникационни услуги на "Старлинк", които са от ключово значение за отбраната на Украйна. Неговите изявления след руската инвазия обаче понякога ядосват Киев.

Рано тази сутрин Мъск публикува в своята платформа "Екс", известна преди като Туитър, мем на Зеленски с надпис: "Когато са минали 5 минути и не си поискал милиард долара помощ".

По време на войната украинският лидер и неговите висшестоящи служители призоваха съюзниците си да осигурят на страната военна помощ в размер на милиарди долари, за да отблъсне инвазията на Русия.

Председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук нападна подигравката на Мъск със собствен коментар в "Екс".

"Когато (Илон Мъск) се опита да завладее космоса, но нещо се обърка и след 5 минути той беше в лайна до гуша", написа той в очевидна препратка към неуспешното изстрелване на ракета на "Спейс Eкс" през април.

The case when a dude @elonmusk tried to conquer space, but something went wrong and in 5 minutes he was up to his eyeballs in shit. https://t.co/4SW9dJNJvt