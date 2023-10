В Украйна руската армия е свалила сама най-модерния си изтребител

По данни на британското разузнаване близо до украинския град Токмак руските сили са свалили собствен изтребител.

Су-35 е най-модерният многоцелеви руски изтребител в широко разпространение. Смята се, че това е петият Су-35, който е свален в Украйна от началото на инвазията. Инцидентът е станал преди седмица.

Според британското разузнаване руският самолет е бил прехванат и свален на 20 километра от фронтовата линия, близо до Токмак, където се водят ожесточени сражения между украинците и окупаторите.

ПВО силите на Русия в района са в повишена бойна готовност и в очакване на украински атаки. Това може да е причината да са свалили собствения си изтребител. По данни на Киев от началото на инвазията в Украйна са свалени 315 вражески изтребителя.

