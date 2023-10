Украйна унищожи ракетен комплекс С-400 „Триумф“ на руска територия. Цената му е 1,2 милиарда долара

Украйна унищожи руски зенитно-ракетен комплекс С-400 "Триумф" в Белгородска област на Руската федерация, предадоха украинските медии.

Тази нощ безпилотни самолети на специални служби са атакували стратегическия комплекс "Триумф" край руския Белгород, разкри пред УНИАН източник от украинските служби.

Още новини от Украйна

Един такъв комплекс струва приблизително 1,2 милиарда долара. Според очевидци са се чули силни експлозии на мястото на "Триумф" и неговата радарна система. Това е вторият комплекс "Триумф", който украинските сили разрушават в рамките на месец. Първият беше ударен в Крим на 14 септември.

Източникът от украинските служби призова руснаците да сменят името на ракетната система, защото няма нищо триумфално във вдигането ѝ във въздуха. Руснаците дълго време повтаряха, че тези системи на практика са „неуязвими“ срещу вражески атаки, но украинската армия разби и този мит за руските оръжия.

На 14 септември Службата за сигурност на Украйна и военноморските сили унищожиха руската система за противовъздушна отбрана "Триумф" във временно окупирания град Евпатория (Крим).

⚡️The Security Service of 🇺🇦Ukraine hit the 🇷🇺Russian S-400 "Triumph" air defense complex in the Belgorod region. This night, drones of the Security Service of Ukraine attacked the S-400 "Triumph" air defense complex near the Russian city of Belgorod. The price of such a complex… pic.twitter.com/15UAkzjSOS

Reportedly, in a drone attack on Belgorod region of Russia, an S-400 Russian Triumf air defense system was destroyed. It costs about $1.2 billion.



Russian Telegram channels reported that about 20 explosions were heard in the area where the system was located. There was a power… pic.twitter.com/0ajuB8HnpS