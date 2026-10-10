10 октомври 732 г. Арабите са разбити в битката при Поатие

На 10 октомври 732 г. френско-бургундските сили под командването на майордома на Меровингите Карл Мартел нанасят съкрушително поражение на арабските завоеватели от Омаядския халифат. Това бележи края на арабското нашествие в Европа.
После Карл Велики започва реконкистата (освобождаване) на завладените от арабите територии, продължила 760 г. и завършила чак 1492 г.Битката при Поатие е следствие на двадесетгодишни арабски завоевания в Европа, започнали през 711 г. с нашествието на Тарик ибн Зияд.
До Поатие ислямът е овладял целия Близък изток, Северна Африка и Иберийския полуостров. Мюсюлманите проникват до Централна Франция и започват да застрашават дори Париж. Това принуждава майордома на града Карл, фактически управляващ франкските земи, да действа. В битката при Поатие той разполага с около 60-70 хил. бойци, а противникът му – емирът Абдер Рахман – с около 50-60 хил. Двете войски се дебнат в продължение на шест дни, като никой от военачалниците не се решава да атакува.
Християните дават около 1500 убити, а жертвите сред мюсюлманите не са известни. На бойното поле обаче пада лидерът им Абдер Рахман, което предопределя загубата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дедо ви
Коментиран от #9, #17
04:49 10.10.2023
3 Дам
04:54 10.10.2023
4 Тервел
Коментиран от #5
07:49 10.10.2023
5 Анонимен
До коментар #4 от "Тервел":Цезар Тервел! Малка корекция защото смятам, че е важно да се отбележи! Безспорно за тази победа на Тервел има немалък принос и флотата на ромеите, която прекъснала доставките откъм Мала Азия и Африка за арабите затворени между стените на Константинопол и българската обсада!
П.С. Ромеите не са гърци!
Коментиран от #14, #16
11:18 10.10.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Чумов
До коментар #2 от "Дедо ви":Ама тидебил ли си? Това са събития преизвестни! Естествено, че е така,чети история. Прочети за Карл Велики
Коментиран от #15
04:59 10.10.2024
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 как звучи само...
А сега други в Париж няма и всичко е ОК :).
05:57 10.10.2024
12 руzcлямска
06:51 10.10.2024
13 Варналията
Французите са около 10 000 човека,а арабите около 15000.
Битката на кан Тервел е много по-важна. Той има около 15 000 българи, а Маслама около 20 000. Общо 100 000 войска обсажда тогава Константинопол. Това е и ударът който понасят арабите. Не омаложавам битката при Поатие,но тя е с много по-малки армии и не е фатална за никой (към тогавашна дата), докато ако Тервел е бил загубил то пада Константинопол,пада и България и цяла централна Европа.
Не лъжете хората с измислени истории!
07:19 10.10.2024
14 уйко калеко
До коментар #5 от "Анонимен":Не знам какви са били ромеите,но са говорели на гръцки език.Като една съвременна народност ,която говори бугарски ,но не са българи.
07:22 10.10.2024
15 ха ха
До коментар #9 от "Чумов":Ти, на друг ги разправяй тези! Това дето ти казваш е история на кръглата земя. Човекът пита за плоската...
07:33 10.10.2024
16 Историк
До коментар #5 от "Анонимен":През седми век, Източната Римска Империя е почти напълно погърчена, а латинският език остава говорим само в папските институиции
07:37 10.10.2024
17 Да, Да
До коментар #2 от "Дедо ви":Прав си.- щом и българските макета вече си имат своя история..............
07:40 10.10.2024
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Карл Велики
Да се върнем на днешният герой Карл Мартел от Меровингите , децата трябва да знаят че след това идват евреите Каролинги-те, режат им дългите коси на Меровингите и се намърдват на троновете , което никога няма да бъде забравено ! И сега наследниците на Меровингите точат колемите ками със днешно седалище кралство Монако !
11:51 10.10.2024
21 Дедовия
18:06 11.10.2024