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10 октомври 732 г. Арабите са разбити в битката при Поатие

10 октомври 732 г. Арабите са разбити в битката при Поатие

10 Октомври, 2026 03:09 583 21

  • поатие-
  • араби-
  • християни-
  • битка-
  • карл мартел

Християните дават около 1500 убити, а жертвите сред мюсюлманите не са известни

10 октомври 732 г. Арабите са разбити в битката при Поатие - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 октомври 732 г. френско-бургундските сили под командването на майордома на Меровингите Карл Мартел нанасят съкрушително поражение на арабските завоеватели от Омаядския халифат. Това бележи края на арабското нашествие в Европа.

После Карл Велики започва реконкистата (освобождаване) на завладените от арабите територии, продължила 760 г. и завършила чак 1492 г.Битката при Поатие е следствие на двадесетгодишни арабски завоевания в Европа, започнали през 711 г. с нашествието на Тарик ибн Зияд.

До Поатие ислямът е овладял целия Близък изток, Северна Африка и Иберийския полуостров. Мюсюлманите проникват до Централна Франция и започват да застрашават дори Париж. Това принуждава майордома на града Карл, фактически управляващ франкските земи, да действа. В битката при Поатие той разполага с около 60-70 хил. бойци, а противникът му – емирът Абдер Рахман – с около 50-60 хил. Двете войски се дебнат в продължение на шест дни, като никой от военачалниците не се решава да атакува.

Християните дават около 1500 убити, а жертвите сред мюсюлманите не са известни. На бойното поле обаче пада лидерът им Абдер Рахман, което предопределя загубата.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дедо ви

    17 19 Отговор
    "10 октомври 732 г. Арабите са разбити в....." Прочетох датата и по-нататък спрях да чета. Като знам как изопачиха фактите от преди 30 години...Дали има и капка истина в написаното за това което се е случило на 10 октомври 732 година?

    Коментиран от #9, #17

    04:49 10.10.2023

  • 3 Дам

    13 13 Отговор
    Победили са русофилите от Хамас.

    04:54 10.10.2023

  • 4 Тервел

    23 1 Отговор
    Поставя началото за бой над арабите ,15- на години по- рано !

    Коментиран от #5

    07:49 10.10.2023

  • 5 Анонимен

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тервел":

    Цезар Тервел! Малка корекция защото смятам, че е важно да се отбележи! Безспорно за тази победа на Тервел има немалък принос и флотата на ромеите, която прекъснала доставките откъм Мала Азия и Африка за арабите затворени между стените на Константинопол и българската обсада!
    П.С. Ромеите не са гърци!

    Коментиран от #14, #16

    11:18 10.10.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чумов

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви":

    Ама тидебил ли си? Това са събития преизвестни! Естествено, че е така,чети история. Прочети за Карл Велики

    Коментиран от #15

    04:59 10.10.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 как звучи само...

    17 1 Отговор
    "Мюсюлманите проникват до Централна Франция и започват да застрашават дори Париж"
    А сега други в Париж няма и всичко е ОК :).

    05:57 10.10.2024

  • 12 руzcлямска

    7 3 Отговор
    мъка

    06:51 10.10.2024

  • 13 Варналията

    17 2 Отговор
    В битката при Поатие не участват армии х 50-60 хиляди. Това са глупости...няма как от 60 хилядна армия да "паднат" 1500 човека...арабите локум ли са яли докато храбрите французи са ги клали?!?
    Французите са около 10 000 човека,а арабите около 15000.
    Битката на кан Тервел е много по-важна. Той има около 15 000 българи, а Маслама около 20 000. Общо 100 000 войска обсажда тогава Константинопол. Това е и ударът който понасят арабите. Не омаложавам битката при Поатие,но тя е с много по-малки армии и не е фатална за никой (към тогавашна дата), докато ако Тервел е бил загубил то пада Константинопол,пада и България и цяла централна Европа.
    Не лъжете хората с измислени истории!

    07:19 10.10.2024

  • 14 уйко калеко

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Не знам какви са били ромеите,но са говорели на гръцки език.Като една съвременна народност ,която говори бугарски ,но не са българи.

    07:22 10.10.2024

  • 15 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чумов":

    Ти, на друг ги разправяй тези! Това дето ти казваш е история на кръглата земя. Човекът пита за плоската...

    07:33 10.10.2024

  • 16 Историк

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    През седми век, Източната Римска Империя е почти напълно погърчена, а латинският език остава говорим само в папските институиции

    07:37 10.10.2024

  • 17 Да, Да

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви":

    Прав си.- щом и българските макета вече си имат своя история..............

    07:40 10.10.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Карл Велики

    3 0 Отговор
    Дааа Меровингите и те са потрошили арабите-мюсли и майордома Карл Мартел е останал в историята като Велики , за разлика от първоносеца и повелителя на света Александър който въобще не гие чакал да се домъкнат ордите до портите а ги е подкарал по домовата книга от Северна Африка днешен Египед до кулата на Саурон Индия.
    Да се върнем на днешният герой Карл Мартел от Меровингите , децата трябва да знаят че след това идват евреите Каролинги-те, режат им дългите коси на Меровингите и се намърдват на троновете , което никога няма да бъде забравено ! И сега наследниците на Меровингите точат колемите ками със днешно седалище кралство Монако !

    11:51 10.10.2024

  • 21 Дедовия

    4 0 Отговор
    Спаси Европа нашият канас юбиги Тервел, а Мартел воюва само с 10 тина хиляди араби. Има паметник на крал Тервелиус в Европа, а у нас Няма, има на Альоша и Жоро Тарабата, както и на американските пилоти бомбардирали София, но на Тервел - не. Този наш кан спаси Константинопол и изтрепа над 30000 хиляди арабески, но признателност - Липсва. За това поета Петко Славейков е казал - "не сме народ а мърша"....

    18:06 11.10.2024

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