28 октомври 312 г. Битката при Малвийския мост

На 28 октомври 312 г. се е състояла битката при Малвийския мост. Сражението предопределя развитието на Европа като християнска цивилизация.
Борбата между Максенций и Константин навлиза в своята финална фаза към 312 г. Победителят получава едноличната власт над цялата западна половина на Римската империя. Разпадането на Тетрархията, наложена от Диоклециан доказва, че моделът на споделената власт е твърде неподходящ за Късната римска империя, обградена с външни врагове и контролирана от амбициозни и честолюбиви мъже.
Армията на Константин се насочва към Рим, следвайки Виа Фалминиа. вместо да изчака Константин да обсади града и да изтощава силите си, Максенций, уверен в численото си превъзходство избира да пресрещне врага край Милвийския мост. Силите на Максенций преминават Тибър по понтонен мост, тъй като самият Милвийски мост е бил повреден. Силите на Максенций се разполагат твърде близо до реката и това им коства победата. На следващия ден, Константин започва битката като атакува вражеската кавалерия със своята и я разбива.
Следва комбинирана атака срещу центъра на Максенций, който започва да се огъва. Максенций решава да се изтегли към Рим и да брани града, но е твърде късно. Понтонният мост рухва и много от войниците на Максенций се давят в Тибър, а останалите са избити или пленени от силите на Константин.
Самият Максенций е сред онези, които стават жертви на реката. Победата на Константин го превръща в едноличен владетел на Запада, а в последствие и на цялата Римска империя. Триумфът му подготвя пътя за въвеждането и легализирането на християнството и не е изненадващо, че в последствие християните създават мита, за божественото явление в съня на Константин преди битката, в което се казва, че с божия знак на щитовете си, армията му ще победи. По-късно този знак се превръща в неразделен елемент от символиката на късната Римска империя и наследилата я Византия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 българин
До коментар #1 от "Историчар":българи и тракийци не са едно и също. ние сме се вляли в тях, но това не ни прави тракийци. същото е и със славяните. омешали сме се, но не сме славяни. българи сме. неразбираемо е защо сме запазили името си, при положение, че сме били малко като численост, но е факт.
Коментиран от #11
06:58 28.10.2022
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5 Госあ
Коментиран от #6
07:55 28.10.2022
6 Историчар
До коментар #5 от "Госあ":Я ми кажи тогава защо при restoration на Юстиниян Велики, християнската Източна Римска Империя е на върха на могъществото си, даже си връща Рим. Да не говорим че всички велики сили, включително и България през златния си век са християнски държави. Постиженията на модерната цивилизация също произлизат от християнската европейска култура. Всички други включително японци, араби и любимите ти китайци взаимстват и копират технологии и държавно устройство.
Коментиран от #10
08:26 28.10.2022
7 Мемфис
09:07 28.10.2022
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10 Аман от кухи лейки
До коментар #6 от "Историчар":Това което ти наричаш златен век и си мислиш, че е върха на сладоледа в сравнение с източната цивилизация и култура по същото време е кръгла нула. И земята е плоска, нали🤣🤣🤣
12:57 28.10.2025
11 Не сме запазили нищо
До коментар #3 от "българин":Просто сме възприели името с което гърците са наричали събирателно дивашките варварски племена от север.
12:59 28.10.2025
12 Троян
05:50 28.10.2026