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28 октомври 312 г. Битката при Малвийския мост

28 октомври 312 г. Битката при Малвийския мост

28 Октомври, 2026 05:12 414 12

  • битка-
  • малвийски мост-
  • християнство

Сражението предопределя развитието на Европа като християнска цивилизация

28 октомври 312 г. Битката при Малвийския мост - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 28 октомври 312 г. се е състояла битката при Малвийския мост. Сражението предопределя развитието на Европа като християнска цивилизация.

Борбата между Максенций и Константин навлиза в своята финална фаза към 312 г. Победителят получава едноличната власт над цялата западна половина на Римската империя. Разпадането на Тетрархията, наложена от Диоклециан доказва, че моделът на споделената власт е твърде неподходящ за Късната римска империя, обградена с външни врагове и контролирана от амбициозни и честолюбиви мъже.

Армията на Константин се насочва към Рим, следвайки Виа Фалминиа. вместо да изчака Константин да обсади града и да изтощава силите си, Максенций, уверен в численото си превъзходство избира да пресрещне врага край Милвийския мост. Силите на Максенций преминават Тибър по понтонен мост, тъй като самият Милвийски мост е бил повреден. Силите на Максенций се разполагат твърде близо до реката и това им коства победата. На следващия ден, Константин започва битката като атакува вражеската кавалерия със своята и я разбива.

Следва комбинирана атака срещу центъра на Максенций, който започва да се огъва. Максенций решава да се изтегли към Рим и да брани града, но е твърде късно. Понтонният мост рухва и много от войниците на Максенций се давят в Тибър, а останалите са избити или пленени от силите на Константин.

Самият Максенций е сред онези, които стават жертви на реката. Победата на Константин го превръща в едноличен владетел на Запада, а в последствие и на цялата Римска империя. Триумфът му подготвя пътя за въвеждането и легализирането на християнството и не е изненадващо, че в последствие християните създават мита, за божественото явление в съня на Константин преди битката, в което се казва, че с божия знак на щитовете си, армията му ще победи. По-късно този знак се превръща в неразделен елемент от символиката на късната Римска империя и наследилата я Византия.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 българин

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Историчар":

    българи и тракийци не са едно и също. ние сме се вляли в тях, но това не ни прави тракийци. същото е и със славяните. омешали сме се, но не сме славяни. българи сме. неразбираемо е защо сме запазили името си, при положение, че сме били малко като численост, но е факт.

    Коментиран от #11

    06:58 28.10.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Госあ

    15 8 Отговор
    Диоклециан е последният велик император на римския цивилизационен модел преди евреите да разрушат империята отвътре с християнството.

    Коментиран от #6

    07:55 28.10.2022

  • 6 Историчар

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Я ми кажи тогава защо при restoration на Юстиниян Велики, християнската Източна Римска Империя е на върха на могъществото си, даже си връща Рим. Да не говорим че всички велики сили, включително и България през златния си век са християнски държави. Постиженията на модерната цивилизация също произлизат от християнската европейска култура. Всички други включително японци, араби и любимите ти китайци взаимстват и копират технологии и държавно устройство.

    Коментиран от #10

    08:26 28.10.2022

  • 7 Мемфис

    14 15 Отговор
    Идните поколения ще честват и ДЕНА НА ПОБЕДАТА НАД ВАРВАРСКИТЕ РУСКИ ГЛАВОРЕЗИ!

    09:07 28.10.2022

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аман от кухи лейки

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историчар":

    Това което ти наричаш златен век и си мислиш, че е върха на сладоледа в сравнение с източната цивилизация и култура по същото време е кръгла нула. И земята е плоска, нали🤣🤣🤣

    12:57 28.10.2025

  • 11 Не сме запазили нищо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    Просто сме възприели името с което гърците са наричали събирателно дивашките варварски племена от север.

    12:59 28.10.2025

  • 12 Троян

    0 0 Отговор
    Аз съм със черна коса и зелени очи бял. Дали пък не съм Тракс? Може би.

    05:50 28.10.2026

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