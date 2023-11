Украински снайперист постави световен рекорд: елиминира руснак от 3800 метра (ВИДЕО)

Снайперист от Украинската служба за сигурност (СБУ) ликвидира руски окупатор от рекордно разстояние. Това съобщиха за УНИАН източници от службите.

"Снайперистът от СБУ постави световен рекорд за ефективен изстрел. Той уцели руски войник от невероятното разстояние 3800 метра. Предишният рекорд беше 3540 метра", се казва в съобщението, придружено и от видео.

Снайперистите на Украйна променят „правилата“ на тази професия, демонстрирайки изключителна ефективност и извършване на задачи, които до момента се смятаха за почти невъзможни. По данни на Киев от началото на руската инвазия украинските служби са ликвидирали близо 320 000 окупатори.

An Ukrainian sniper set a new world record. With his sniper rifle “Horizon’s Lord”, which is chambered in 12.7x114HL, he accurately hit on a distance of 3,800m the Russian at the right side.



Absolutely amazing shot! I can only bow.



