Пионките на Путин (Putin’s Pawns)

По-рано тази седмица, на 21 ноември, отбелязахме десетата годишнина от Революцията на достойнството в Украйна, известна още като Евромайдан. Спомнихме си онези, които загубиха живота си, защитавайки правото на Украйна да избира бъдещето си като суверенна държава, част от европейското семейство. През годините Кремъл разпространи безброй лъжи, които руските дезинформатори разпространяват в опит да опетнят легитимността на преломния момент, който се разигра по улиците на Киев преди десет години.

Злорадство на чужд гръб

Контролираната от Кремъл медийна мрежа за дезинформация се стреми да представи Майдана като държавен преврат, за да делегитимира протестите, протестиращите и последвалата смяна на правителството. Проруските издания също се опитват да представят Майдана като дирижиран от чужди сили – лъжа, която цели да отрече автентичното усилие на украинците, които смело излязоха на улицата и се противопоставиха на прокремълските сили. Те също така безспир наричат Украйна след Майдана „провалена държава“ в опит да оспорят суверенитета и статута ѝ на национална държава. На фона на казаното дотук не е изненада, че през последните дни станахме свидетели на нова серия от постове в „Х“ на руското дипломатическо ведомство във връзка с годишнината от Майдана, които без свян – подобно на престъпник, който се завръща на местопрестъплението – повтарят същите опровергани наративи.

💬 Maria #Zakharova: The self-sufficient, industrial & populous republic of the former USSR has throughout the years turned into a poor, dying territory.



Ukraine has lost its independence. It is on the Western colonialists’ payroll who determine its domestic & foreign policy. pic.twitter.com/NoP4KayOaI