Руската пропаганда е изправена пред сериозен проблем: колапсът на ЕС така и не се случва

Анализ на euvsdisinfo.eu: Разноликите наративи на Москва за европейската подкрепа за Украйна (Moscow’s many stories about EU support to Ukraine)

Кремълските агенти на дезинформацията и манипулацията отново се съсредоточиха върху Европейския съюз. Те го обвиняват, критикуват, омаловажават, осмиват, клеветят и отправят лични атаки срещу висшите европейски лидери. Това е класически трик за запълване на ефирното време и отклоняване на вниманието от невеселата реалност в собствената им страна. Подходът се адаптира към най-новите развития и събития, така че да се придаде истинност на новините и коментарите и съответно посланията да привлекат вниманието. Кампанията се развива на фона на рутинните прогнози на Кремъл през последните години за скорошен колапс на ЕС. Такъв колапс реално не се случва и това изправя пропагандаторите пред проблем с публиката им. Последните седмици показват как наративите на Москва се изменят.

Още новини от Украйна

Новият европейски пакет за подкрепа на Украйна

На 1 февруари 2024 г. ЕС постигна споразумение за така необходимия пакет от финансова подкрепа за Украйна в размер на 50 милиарда евро до 2027 г. Кремъл внимателно наблюдава процеса, по който ЕС осигурява жизненоважната помощ, с която Украйна да поддържа работата на администрацията си, да изплаща заплати и пенсии и да предоставя основни обществени услуги, като същевременно продължава да се защитава срещу агресията на Русия. Висшите руски лидери и видни коментатори винаги тълкуват превратно какво представлява този пакет и как е договорен.

Преди февруари: „Няма да се разберат за парите“

Военната кампания на Русия отдавна се е превърнала във война на изтощение. Путин не крие опитите си да унищожи украинската икономика. Основните послания от неговото грандиозно шоу за пресата преди месец могат да бъдат обобщени с фразата „на Украйна практически не ѝ е останало нищо.“ Твърдението разбира се е заблуждаващо, но то също така илюстрира сърцевината на светогледа на Москва. Точно както при Гладомора на Сталин, Москва се стреми да сломи Киев и Украйна чрез глад. През декември и януари очакванията в Русия бяха, че ЕС няма да предостави повече помощ. Това очакване всъщност това беше червената нишка в „Резултатът на годината [2023]“ – излъчения през декември в продължение на повече от четири часа моноспектакъл на Путин. Тогава говорителят на руския президент Дмитрий Песков се усмихваше триумфално всеки път, когато засягаше темата за предложения пакет за подкрепа от 50 милиарда евро. Разбирането тогава беше, че такава сума, ако бъде договорена, ще бъде от съществена полза за Украйна.

След споразумението: а сега какво да кажем?

Споразумението, постигнато от държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз на 1 февруари, беше посрещнато с разочарование в Москва и радост в Украйна. Тогава Москва започна нова кампания:

„Против волята на народа“: По-ранните усмивки на Песков бяха заменени от фрустрираната говорителка на руското министерство на външните работи Мария Захарова, която подхвана на нов глас класическия наратив „елити срещу народа“ – Захарова заяви, че „политиките на ЕС са напълно откъснати от истинските интереси на европейското население“.

В Москва отново се съсредоточават върху сеенето на раздори и забиването на клинове в европейските общества. Пропагандистите внушават, че лидерите на ЕС са откъснати от своите народи и че за европейските граждани ще е от по-голяма полза, ако се водят благоприятни към Русия политики. Нека опитаме сами да преценим това твърдение.

Омаловажаване: На 4 февруари се наложи Дмитрий Песков да извърти посланието на 180 градуса. Той омаловажи европейското споразумение като каза, че „50 милиарда не са кой знае колко сериозна сума за ЕС“, а малко след това заяви, че сумата всъщност е прекалено голяма заради икономическата криза в европейските страни. Песков заключи, че лидерите на ЕС представят Русия като заплаха, за да отклонят вниманието от вътрешните икономически проблеми в Европа.

Всички помним опитите на Москва през 2020 г. по време на COVID-пандемията да настрои гражданите на ЕС срещу здравните мерки и ваксините (освен ако ваксините не са руско производство). Сега манипулационно-дезинформационната кампания на Русия се стреми да подкопае обществената подкрепа за украинската помощ.

„Те няма да получат парите“: Шефът на мисията на Русия в ЕС Кирил Логвинов наля допълнително масло в огъня като заяви пред държавния телевизионен канал „Россия 24“, че парите никога няма да бъдат изплатени, защото Украйна никога няма да изпълни критериите за получаване на средствата. В коментар пред ТАСС Логвинов прогнозира и краха на самия европейски проект, тъй като „ЕС... се е докарал дотам да свързва собствената си съдба с изхода от специалната военна операция“. Дипломатът прибягна и до „нацистката карта“, като каза, че в миналото европейският Drang nach Osten също е завършил с провал. Путин, Песков, Лавров, Захарова и редица други представители на руското ръководство използват термина „нацист“ често, за да клеветят всеки несъгласен с линията на Москва.

Имат ли думите им ефект и чуваемост?

Известно е, че думите на руските лидери и крещящата им дезинформация заливат не само руското информационно пространство. Държавните медии на Кремъл с марката RT (бивша „Россия сегодня“), „Спутник“ и мрежата на държавната радио-телевизионна компания ВГТРК ги разпространяват и в световен мащаб на повече от 25 езика. Оттам те проникват в медийното пространство на отделните държави и намират място в социалните им мрежи. Според много изследователи, RT Español е един от най-важните новинарски сайтове в Латинска Америка, а повечето потребители дори не осъзнават, че това е руски държавен канал.

Насочваме вниманието ви към тази серия фактологични обобщения с достоверна информация за подкрепата на ЕС за Украйна, които да послужат като своеобразна противоотрова срещу лъжите на Кремъл.

Заради статия и посещение в Украйна: атаки срещу Жозеп Борел

Въпреки всички опити да се поддържа привидна нормалност и усещане за успешност, войната превръща Русия в едно все по-репресивно общество и ѝ налага военновременна икономика. Поради тази причина политиците и техните медийни глашатаи отвличат общественото внимание и стоварват отговорността за лошите новини върху Запада. Най-скорошният пример са засилването на словесните атаки срещу ЕС от страна на Москва, а две от тези атаки са насочени конкретно срещу върховния представител на ЕС за външна политика Жозеп Борел.

Една статия на Борел в "Нувел Обсерватьор" от 30 януари разглежда агресията на Русия срещу Украйна и описва необходимостта от подкрепа за страната, както и състоянието на отношенията ЕС – Русия. В статията се отбелязва, че при сегашните обстоятелства не съществуват перспективи за помирение между ЕС и Русия. В отговор Захарова некоректно цитира Борел, а пропагандната машина своевременно се задейства. Появиха се твърдения, че ЕС упражнява геноцид срещу украинците, Борел прави безумно изявление за помирението и че Борел смята помирението за неправилно. Тези и подобни внушения се разпространяват широко в медийната мрежа на Кремъл на водещите световни езици, включително чрез руските информационни агенции.

Наративите на Москва умишлено вадят думите на Борел от контекст и тълкуват превратно значението им. Идеологическата цел е ЕС и Западът да бъдат изкарани отговорни за войната в Украйна. Това, което прави статията на Борел, е да насочи вниманието към предварителните условия на Москва за т. нар. мирни предложения и преговори: Украйна трябва да се предаде. Казано по друг начин – това, което е мое, си остава мое; а за това, което е твое, трябва да преговаряме.

Като по Гьобелс

Само дни по-късно Москва и контролираните от правителството медии отново отправиха словесни атаки по адрес на Борел, този път във връзка с посещението му в Украйна на 6 и 7 февруари. Подкрепата на ЕС за обучение на полицейски служители беше представена като „създаване на репресивен механизъм“, чрез който „Киев възнамерява да окупира територии“. Най-голямата държавна телевизия в Русия, „Первый канал“, е строго контролиран от Кремъл и достига до повече от 100 милиона зрители в и извън Русия. На 5 февруари медията разтръби, че Борел, под диктовката на Вашингтон, прокарвал американските интереси в Украйна и го приравни с нацисткия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс. Борел перифразира един цитат на римски генерали, който е често използван от лидери и стратези още от римско време, а именно: ако искате мир, подгответе се за война. На латински фразата звучи „qui desiderat pacem, praeparet bellum“ или „si vis pacem, para bellum“. Кремълските пропагандисти неоснователно писаха, че първоизточникът на цитата е Гьобелс. Знаем, че Путин и руските лидери са обсебени от историята, искат да я контролират, да я пренапишат и да я маргинализират, когато се отнася за други (например организацията „Мемориал“). Но приписването на цитата Si vis pacem на Гьобелс... е, това е престъпление срещу историята и културата.

Други теми в прегледа от EUvsDisinfo:

Военни групи на НАТО в Полша и Литва ще атакуват Калининград.

Не. Това поредната кремълска „мантра“, целяща да разпали руския „патриотизъм“, т.е. сляпата лоялност към Путин, като внушава, че Западът се кани да започне инвазия в Русия. Съобщението беше прокарано едновременно с друго твърдение – че западните страни изграждат логистични коридори по целия път от Атлантика през Холандия и Германия до Полша. Това дойде заедно с уверението, че Русия няма намерение да напада никого. Хм, помним, че Путин и Лавров казаха същото в месеците непосредствено преди нахлуването в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Нюланд и Залужни подготвят държавен преврат в Украйна.

Отново не е вярно. Това е инструмент за манипулиране на политическия дебат в Украйна чрез внушението, че висшият американски дипломат и военният командир се държат узурпатори, вземайки под свой контрол украинската политическа система. Конспирациите имат магнетичен ефект върху вниманието на хората, така че това е сигурен начин да се гарантира широко разпространение.

САЩ искат да уморят милиони хора от глад само за да ядосват Русия.

Още една теория на конспирацията. Този път RT Deutsch се стреми първо – да запълни информационното пространство и второ – да отклони вниманието от Русия. Защо? Защото от известно време близките до Кремъл медии отразяваха пестеливо темите, свързани с черноморския износ на зърно. Да си припомним, че именно Москва на практика ликвидира Черноморската инициатива за зърно в описа си да спре основния маршрут за износ на украинската селскостопанска продукция. Това задълбочи продоволствената криза в уязвимите страни, особено в Близкия изток и Африка, а в отговор Лавров осъществи няколко обиколки за популяризиране на линията на Москва. Сега близките до руското ръководство издания представят САЩ като отговорни за недостига на храна в уязвимите страни. Реалностите обаче са други: самата Русия възпрепятства основния износ от Украйна, докато паралелно ограничава износа на собствената си продукция (като квоти за зърно и торове), за да поддържа цените на вътрешния си пазар ниски. Бъде ли решено да се прехвърли вината върху друг, не е необходимо нищо друго освен просто една дезинформационна кампания.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България