Русия е готова да се възползва от политическите разделения в Украйна, отказа от избори по време на война и разочарованията по отношение на успеха на контранастъплението на военните на Киев, отбелязват в редакцията на британското списание The Economist.



Изданието посочва, че политическата конфронтация между лидерите в Киев става все по-напрегната. Президентът на страната Володимир Зеленски вижда конкурент в лицето на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни, въпреки че към настоящия момент той не демонстрира политически амбиции.



Цитирайки източници от разузнаването на Киев, The ​​Economist съобщава, че Руската федерация и нейната пропагандна машина ще се възползват от ситуацията в Украйна – въпреки че това ще се случи и ако в страната не бъдат организирани избори по график.



Говорителят на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна Андрей Черняк предостави доказателства за нови руски стратегии за различните избиратели. Една от тях е насочена към укрепване на подкрепата в Русия, втората - към подкопаване на доверието в Запада, а третата – към увеличаване на недоволството в Украйна.



По думитр ми се води отделна кампания за дезинформация за украинските войници с фалшиви видеоклипове, които уж показват как командири на различни нива насърчават своите подчинени да се предадат. "Русия не можа да направи това, което трябваше да направи на бойното поле, но тя наистина успяха тук“.



Високопоставен правителствен източник на The Economist предполага, че руската пропаганда е набрала скорост, защото има "материал за игра“.



Държавният служител признава, че в Украйна има корупция. Управлението често е неефективно, а страната не е подготвила достатъчно икономиката си за война. Но само Русия може да спечели, ако Зеленски бъде принуден да подаде оставка.



"Някои от нашите политици не са много загрижени за руската заплаха и това ме вбесява. Те смятат, че могат да се състезават за власт, да унищожат Зеленски и това няма да има никакви последствия", възмущава се събеседникът на изданието.



Той добави, че службите за сигурност на практика са елиминирали повечето от лостовете на руското влияние от началото на войната – а най-ефективните лостове сега са "самите украинци“.



На фронтовата линия Русия изживява относително добър период. Руснаците задоволяват голяма част от нуждите си от работна ръка, като набират от бедните и от затворите. Наскоро осъден канибал бе помилван да участва в боевете, припомня изданието.



Украйна, напротив, се опитва да мобилизира широки слоеве от населението. Ръководството на армията набира хора на ниво, което едва покрива естествените загуби на фронта. Но докато повечето наборници в началото на войната знаеха за какво се бият, сега малко новобранци демонстрират подобно настроение, а квотите за набиране стават все по-трудни за попълване.



"Политическото напрежение едва ли ще помогне на процеса“, обобщава The Economist.



Освен това съмненията в Украйна и в чужбина относно посоката на войната достигат до войниците на фронтовата линия, въпреки че досега това не е повлияло значително на поведението или морала им.



"Хората под обстрел не се интересуват дали Залужни се е скарал със Зеленски или не“, казва един от командирите на ВСУ.



На фронта никой не говори за необходимостта да се върне в Киев, за да "коригира политиката“. Става дума само за това да останеш жив.



За украинските защитници няма съмнение, че врагът все още представлява заплаха. И това ни принуждава да се борим, "независимо какво се случва в Киев или Вашингтон“.

