Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен се е срещнал с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, публикува Блинкен в социалната мрежа X.

“Разговарях с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас в Рамала за конфликта в Газа и мерките за подобряване на сигурността и свободата на палестинците на Западния бряг. Повторих ангажимента на САЩ за постигане на напредък в създаването на палестинска държава.”

I spoke with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas in Ramallah about the conflict in Gaza and measures to improve security and freedom for Palestinians in the West Bank. I reiterated the U.S. commitment to advancing the establishment of a Palestinian state. pic.twitter.com/8WYzlqEYPj