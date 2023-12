От нападение в отбрана! Украинската армия сменя бойната тактика

Украйна променя военната си тактика, преминава към отбрана в някои райони и продължава с нападателни операции в други, заяви Михайло Подоляк, съветникът на украинския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Подоляк заяви в публикация в приложението "Екс", че правителството сега е съсредоточено върху увеличаване на вътрешното производство на оръжие и ускоряване на преговорите с партньори за увеличаване на военните доставки.

Undoubtedly, the winter and the analysis of our own and the enemy's resource capabilities require adjustments in tactics. On the frontline and in the cities, we are already moving to a different tactic of warfare - effective defense in certain areas, continuation of offensive…