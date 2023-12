Русия вбеси Узбекистан, руският посланик бе привикан спешно

Руският посланик в Узбекистан Олег Малгинов беше извикан в Министерството на външните работи на страната заради изявления на писателя и съпредседател на партията „Справедлива Русия – За истината“ Захар Прилепин, който предложи „присъединяване“ на териториите на Узбекистан към Руската федерация, съобщават от пресслужбата на ведомството, предаде Meduza.

По време на срещата Малгинов е бил информиран, че в Узбекистан изявленията на писателя са били приети „с чувство на дълбока загриженост“, като се подчертава, че подобни „прибързани“ изявления „са умишлено провокативни по природа и могат да имат негативно въздействие върху исторически приятелските отношения“ между страните.

На свой ред Малгинов, според прессъобщение, „заявява с пълна отговорност, че изявленията на Прилепин нямат дори малко общо с официалната позиция на ръководството на Руската федерация“.

Ден преди това в Москва се проведе заседание, в което участва и самият писател Захар Прилепин. По време на срещата Прилепин засегна, наред с други неща, темата за демографските проблеми в страната и конфликтите с мигрантите. Според Прилепин тези проблеми могат да бъдат решени чрез увеличаване на раждаемостта и присъединяване на нови територии към Руската федерация. Според него страните, откъдето идват в Русия гастарбайтери, трябва да бъдат анексирани от Путин.

Прилепин каза още, че след „парада в Киев“ никой няма да може да попречи на Русия „да направи нещо полезно на евразийска територия“, включително да предяви претенции към територията на бившия СССР. Подобни изявления от Руската терористична федерация са често срещани - както от официални лица, така и от гласовете на руската пропаганда.

“Who will forbid us to do anything on Eurasian territory after the parade in #Kyiv? Nobody”#Kremlin propagandist Zakhar Prilepin argues that the "migrant problem" in #ruZZia can be solved very simply - by seizing the territories of the former #SovietUnion 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/GRBFAFvBZ2