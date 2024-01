Bloomberg: Китайските банки затягат ограниченията срещу Москва

Държавните банки в Китай затягат ограниченията върху финансирането на руски клиенти, след като САЩ разрешиха вторични санкции на задгранични финансови фирми, които подпомагат военните усилия на Москва в Украйна, са заявили източници, запознати с въпроса, пред американската агенция Bloomberg.

Най-малко две банки са наредили преглед на руския си бизнес през последните седмици, като са се фокусирали върху трансграничните сделки, са заявили източниците, пожелали анонимност. Банките ще прекъснат връзките си с клиенти от списъка със санкции и ще спрат да предоставят всякакви финансови услуги на руската военна индустрия, независимо от валутата или местоположението на транзакциите, са казали източниците.

Кредиторите засилват надлежната проверка на клиентите, включително проверки дали техните бизнес регистрации, оторизираните бенефициенти и крайните администратори са от Русия, казаха хората. Прегледът ще бъде разширен до не-руски клиенти, които извършват бизнес в Русия или прехвърлят критични артикули в Русия през трета страна, казаха те.

Този ход бележи ескалация на ограниченията, наложени от китайските държавни банки поне от началото на 2022 г., след като нахлуването на Русия в Украйна предизвика вълна от санкции от държави, включително САЩ. Министерството на финансите на САЩ заяви миналия месец, че ще използва вторични санкции срещу банки, които улесняват сделките за Русия за закупуване на оборудване, необходимо за нейната военна машина, разширявайки финансовата битка срещу президента Владимир Путин.

Националната администрация за финансово регулиране на Китай не отговори веднага на искане за коментар.

Развитието подчертава степента, в която Китай се съобразява със санкциите на САЩ, въпреки че принципно се противопоставя на тях и обещава да поддържа икономически връзки с Русия. Правителството на президента Си Дзинпин избягва да предоставя голяма военна помощ на Русия, въпреки че предоставя дипломатическа подкрепа на Путин и засилва търговията в области, които не са забранени от санкциите.

Износът на Китай за Русия нарасна в хода на войната и нацията се превърна в най-големия вносител на изкопаеми горива от Русия, като доставките на въглища се удвоиха повече от 2020 г. насам. Санкциите лишиха централната банка на Русия от достъп до около половината от нейните международни резерви , оставяйки я в притежание само на злато и юани. Използването на китайската валута се е увеличило, като делът на разплащанията, базирани на юани, се покачва до 27% към септември от 15% в края на 2021 г.

Най-големите четири държавни банки в страната имат история на спазване на предишни санкции на САЩ срещу Иран, Северна Корея, за да избегнат загубата на достъп до системата за клиринг в щатски долари.

Решението на САЩ да наложи вторични санкции е противоречиво, тъй като потенциалното въздействие е трудно да се предвиди и носи риск от непредвидени последици. Предпазливи от нарушаване на правилата, банките могат да изоставят цели сектори, дори и да не са санкционирани.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. решиха да ограничат финансирането за руски суровини през февруари 2022 г., съобщи Bloomberg News по-рано, въпреки че санкциите тогава пощадиха енергийния сектор на Русия.

В последния кръг от ограничения на банките беше наредено да се придържат към строг праг в случаите, когато не могат да потвърдят дали свързаният им с Русия бизнес засяга сектори, които могат да бъдат засегнати.

Кремъл отказа да коментира материала на Bloomberg, описвайки темата като "изключително чувствителна".

Запитан за информацията, говорителят Дмитрий Песков каза, че това е въпрос на участващите компании и отдели, а не на Кремъл.

"Това е много, много чувствителна област и едва ли някой ще се заеме да говори за това - не трябва да очаквате това", каза той.

"Продължаваме да развиваме отношенията с Китай. Той е наш много важен стратегически партньор," бе лаконичен Песков.

Според него това се вижда в по-високия от очаквания обем на двустранната търговия с Китай, добавяйки, че "уверено надхвърлихме 200 милиарда (долара) и продължаваме да растем".