Лондон: Налице е умора и липса на подготовка на руските пилоти.

Увеличените случаи на руски удари върху собствената им територия може да се обяснят с хумора и недостатъчната подготовка на персонала във военната авиация, посочва ежедневният доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, чието резюме беше споделено в социалната мрежа Х.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Sg7nChGSUr