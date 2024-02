Русия загуби повече танкове на фронта, отколкото имаше в началото на войната

Само миналата година Руската федерация е загубила около 1120 танка във войната срещу Украйна, съобщава Business Insider, позовавайки се на Международния институт за стратегически изследвания.

Загубите на танкове от началото на пълномащабно нахлуване сега вероятно надхвърлят 3000. За сравнение, загубите на танкове на Русия на бойното поле са по-големи от броя, който имаше, когато започна офанзивата си през 2022 г., се казва в доклад на института.

Въпреки тези загуби Руската федерация ще може да води военни действия още няколко години. Кремъл е успял частично да възстанови загубите си чрез реактивиране на старо оборудване от складове и изграждане на ново. Русия може да поддържа това за още две до три години, въпреки че ще трябва да пожертва качеството за сметка на количеството. Поради дългата война Русия се обърна към съюзници като Северна Корея и Иран за оръжия поради недостиг на оръжия.

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от началото на инвазията близо 6500 руски танка са били унищожени на украинска земя. Тези данни не са потвърдени от западни източници.

