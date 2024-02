Всички се разсмяха след това изказване на Зеленски за Путин

По време на пресконференция в Киев украинският президент Володимир Зеленски разсмя журналистите и гостите в залата със свое изказване за руския президент Владимир Путин.

Зеленски беше попитан дали е възможно да има преговори за слагане край на войната и дали би разговарял с Путин по телефона.

„Той (Путин) няма мобилен телефон. Как ще ми се обади? Не ползвам телеграф от 1917 г. Той няма да ми се обади, не иска да сложи край на тази война. Това днес е факт“, заяви Зеленски.

Украинският президент каза, че все още не вижда вероятност от преговори с руския диктатор. „Възможно ли е да се говори с глух човек? Възможно ли е да се говори с човек, който убива опонентите си? Въпросът е от правна и политическа плоскост. Ние ще предложим платформа, на която той (Путин) да се съгласи, че той е загубил тази война и че това е голяма грешка“, посочи Зеленски, цитиран от УНИАН.

- If Putin calls you at night, will you pick up the phone? - How will he call me? He doesn't have a mobile phone, and I don't have a telegraph from 1917. (At the press conference with President Zelensky) pic.twitter.com/IQrWSbnOMS

💙💛From the press conference of the President of Ukraine:



Journalist: "If Putin calls you at night, will you answer the phone?"

Zelensky: "He doesn't have a mobile. How can he call me? And I don't work with the telegraph of 1917"😅 pic.twitter.com/22QTrQ84q3