Британското разузнаване: Москва подлага на масирани атаки украинската електропреносна мрежа

През 2024 г. Русия предприе кампания за атака срещу украинската инфраструктура, включително електроенергийна инфраструктура. Украинските ВВС успяват да отблъснат голяма част от руските атаки. Въпреки това Русия е успяла да нанесе поражения на електроцентрали и подстанции.

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Такива атаки са извършени в цяла Украйна, като са нанесени щети на регионалната енергийна инфраструктура, включително в Донецк, Днипро и Лвов на запад.

Руските атаки най-вероятно са извършени с дронове, ракети земя-земя и артилерия. По-малко вероятно е Русия да използва за целта далекобойната си авиация, както беше през 2022 и 2023 г.

