Руският патрулен кораб „Сергей Котов“ е потънал край Крим

Според украински официални източници руският патрулен кораб „Сергей Котов“, за който беше съобщено тази сутрин, че е поразен от украински морски дронове край бреговете на Крим, е потънал, съобщи ДПА, предаде БТА.

Главното разузнавателно управление на министерството на отбраната на Украйна съобщи за удара на профила си в „Телеграм“.

Потъването беше неофициално потвърдено в Москва. Проруският военен блог „Беларуски силовик“ съобщи, че корабът е унищожен. Влиятелният блог „Рибар“, който е близък до руското министерство на отбраната, излезе с подобен коментар.

В интернет се появи видеоклип, за който се твърди, че показва удара по кораба през нощта. Във видеото се вижда кораб в залива на Феодосия, югоизточната част на Крим, да стреля по цели във водата, след което самият той бива разтърсен от мощна експлозия.

Миналата есен беше съобщено, че дронове са атакували съда, който тогава е претърпял значителни щети. Руският Черноморски флот има общо четири подобни патрулни кораба, приети на въоръжение през 2017 г.

Another bad day for the russian Black Sea fleet.@DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship "Sergei Kotov". pic.twitter.com/UTmt3eBDXO