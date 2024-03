Легионът „Свобода за Русия“ обяви, че е превзел село Горковски в Белгородска област в продължаващата си специална военна операция срещу армията на Владимир Путин.

От дни различни бойни групировки, съставени от руснаци, сражаващи се на страната на Украйна, извършват атаки в Курска и Белгородска области, докато във федерацията се провеждат псевдоизбори за президент.

Руските легионери отидоха да пуснат бюлетина в местната администрация в село Горковски. „Сибирският батальон“ също участва в операцията. Бунтовници от Чеченската република Ичкерия също са участвали в операцията срещу "империята на злото".

Руските бойци се противопоставят на режима на Владимир Путин, а не на собствената си родина, поради което предупредиха преди атаките си жители в Белгородска област да се евакуират, за да не бъдат използвани като жив щит от армията на Путин. По думите им военнопрестъпникът Путин държи Русия като заложник на собствените си имперски амбиции.

Киев ясно посочва, че не контролира руските бойци, защото те са независими и имат право да отидат да гласуват за президент на своята страна. На този фон The Telegraph съобщи, че Кримският мост, свързващ Русия с временно окупирания полуостров Крим, е бил временно затворен за движение. Украйна е извършила масирана атака с безпилотни самолети. Освен това три летища в столицата Москва са били затворени временно отново заради дронове.

Белгородска и Курска области на Руската федерация се превърнаха в истинска военна зона. Руските доброволци, дошли от Украйна, показаха на целия свят, че страната-агресор има пропускливи граници и не може да контролира дори собствените си територии. Реално украинците не са участвали в този набег, но руската пропаганда не може да го признае. В противен случай руснаците ще имат картина на пълна загуба на контрол, на слабост на режима на Путин и началото на вътрешни раздори, подобно на бунта на Пригожин.

Не е никак случайно, че руските отряди са избрали именно този момент за атака. Режимът на Путин се опитва да покаже пред света, че има пълен контрол, руснаците обичат Путин и масово гласуват за него. Реалността е различна - на тези "избори" няма опозиционен кандидат, властите извършват масови репресии, а както се видя при бунта на Пригожин, Кремъл е всъщност една пясъчна кула, която може да рухне за часове.

The village of Gorkovskii in Belgorod region is under the control of Russian volunteers, Freedom of Russia Legion confirms. pic.twitter.com/3WE5TB1dou