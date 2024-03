Британското разузнаване: Руските самолети и кораби в Черно море остават силно уязвими

Според британското разузнаване руските сили най-вероятно полагат усилия по засилване на маскировката, за да смекчат тежките загуби, които през последните две години претърпяха, както Черноморският флот, така и Въздушно-космическите сили, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Британското министерство на отбраната съобщи на профила си в социалната мрежа „Екс“, че макар руската военна доктрина да поставя ударение върху употребата на камуфлаж и техники за объркване на противника, за да увеличи способностите за оцеляване на руските сили и да прикрие техните намерения, неуспехът при прилагането на маскировката е бил един от ключовите оперативни провали на Русия в ранните етапи от инвазията в Украйна.

Според новата сводка на британското разузнаване маскировката на руските военни летища включва фалшиви модели на самолети и прикриването на истинските с гуми. Също така на девет руски военновъздушни бази са изрисувани силуети на летателни апарати.

