Британското разузнаване: Москва отново използва далекобойна авиация в бойните действия

Русия нанесе първия си голям удар с далекобойна авиация срещу Украйна от повече от месец, съобщи в ежедневния си доклад разузнаването на британското министерство на отбраната.

Ударната сила включва най-малко 10 самолета Ту-95, опериращи от авиобазите Оленегорск и Енгелс, както и изтребители МиГ-31.

Изстреляни са били най-малко 20 ракети (включително водещата руска крилата ракета с въздушно изстрелване АС-23 и балистичната ракета с въздушно изстрелване АС-24, насочени предимно към обекти в Киев. Изминаха 44 дни от предишния авиационен удар по Киев.

Реалистична е възможността едномесечната пауза в ударите с далекобойна авиация да се дължи на проблеми с управлението на самолетния парк и планирането.

Санкциите вероятно са ограничили способността на Русия да има достъп до ключови компоненти както за самолети, така и за ракети. Продължаващите успехи на украинската противовъздушна отбрана също вероятно са усложнили планирането на руската мисия.

