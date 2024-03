Британското разузнаване: Кремъл е изправен пред сериозна дилема за армията си

Публикувани са обяви за набиране на военнослужещи за новия 44-ти армейски корпус в Луга, в новосъздадения Ленинградски военен окръг. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че Русия се стреми да разшири своите сили в северозападната част на страната, тъй като по-голямата част от нейните войски продължават да са ангажирани с операции в Украйна.

Според британското разузнаване Русия почти сигурно ще трябва да реши дали нови части като 44-ти армейски корпус да останат в гарнизоните си, след като бъдат сформирани, или да бъдат прехвърлени към операции в Украйна, за да поддържат бойната мощ там.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUNXKX1nPb #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wFHAX4sy5s