Британското разузнаване: Русификацията в окупираните територии на Украйна продължава

Инициативите за управление, предприети от руските власти във временно окупираните територии на Украйна, продължават. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Руската академия по национална икономика и публична администрация разкри магистърска степен "Държавно и общинско управление", която според представител на университета ще осигури на завършилите умения за работа на всички нива на управление, включително в Донецката и Луганската народна република, както и в Херсонска и Запорожка област. Руският министър на правосъдието Константин Чуйченко съобщи и че Русия е създала 58 федерални затвора във временно окупираните територии на Украйна.

Според британското разузнаване вероятно създаването на магистърската програма е отчасти насочено към преодоляване на недостига на желаещи и квалифицирани кадри за руската управа във временно окупираните територии на Украйна. Това може да бъде свързано с плановете на руския президент Владимир Путин да създаде нов административен елит, както беше посочено в обръщението му към нацията миналия месец и с издаването на президентски указ през януари 2024 г. за създаването на нов кадрови резерв.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2024.



