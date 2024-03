Путин ще ескалира войната в Украйна, затова руските служби извършиха провокация в „Крокус сити хол“

Режимът на Владимир Путин отчаяно се опитва да намери украинска следа в атентата в „Крокус сити хол“, за да ескалира войната. Това заяви руския социолог Игор Ейдман в интервю за telegraf.com.ua.

Близо 140 души бяха убити в концертната зала по време на терористичния акт. Ейдман посочи, че след атаката се е появила не украинската следа, а пропагандата около създаването на мита за „украинската следа“.

Кремъл не предоставя никакви доказателства за участието на Украйна в кървавата атака, но никой не се интересува от подобни „дреболии“, защото пропагандната машина вече се движи с максимална скорост. „Тази терористична атака е следствие от провокация на руските специални служби, които отдавна си сътрудничат с „Ислямска държава“ . Има доказателствени материали по тази тема“, посочи руският социолог и публицист.

По думите на Игор Ейдман руските специални служби създават клетки на джихадистката организация, а след това арестуват същите тези терористи. Това позволява и по-голям бюджет на ФСБ за „борба с тероризма“. И именно с тези клетки Москва може да провокира истинска терористична атака, като тази в „Крокус сити хол“.

Режимът на Путин има нужда от подобна провокация, за да ескалира войната в Украйна. Веднага след изборите руските власти започнаха да говорят за значително увеличение на числеността на военния персонал в Руската федерация. Започнаха да говорят, че вече има война , а не някаква „специална операция“.

„Хората вече са уморени от всичко това. И беше необходимо да се създаде такъв повод, за да се доведе отново, както в началото на войната, руското общество до шовинистична истерия“, заяви Игор Ейдман. Следователно подобна терористична атака може да бъде организирана от руските власти именно с тази цел.

Именно след такава провокация беше отприщена и войната срещу чеченците. В същото време Ейдман посочи, че руското общество ще повярва на лъжите за украинска следа в атентата. „Значителен процент от хората (и най-вероятно това е по-голямата част от населението) продължават да вярват на телевизията и властите“, каза експертът.

Руските власти имат следния план: две седмици ще се нагнетява антиукраинска истерия, след което ще има пресконференция, на която уж ще кажат с „доказателства“, че украинските специални служби по някакъв начин са обучили, въоръжили или подстрекавали терористите. И тогава ще последват някои политически и военни решения на Путин. Защото Путин явно готви ескалация на войната и точно в този контекст беше необходима терористична провокация.

А междувременно дори по руската телевизия пропагандистите на Путин вече открито признават, че Русия е помагала на „Ислямска държава“:

Russian communist MP Kalashnikov has said on air that "Russia has common geopolitical interests with ISIS and even supports it."



Propagandist Popov had to stop him. pic.twitter.com/TedCaXxQ9A