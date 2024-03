Спешна помощ! Украйна получи още 1,5 милиарда долара от Световната банка

Украйна е получила 1,5 милиарда долара в рамките на програмата на Световната банка за финансова подкрепа на страната. Това съобщи днес украинският премиер Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той посочи, че траншът ще бъде използван за стабилизиране на приходната част на украинския бюджет, както и за плащания в социалната сфера.

Украйна разчита на финансовата помощ на западните си партньори, тъй като значителна част от бюджетните ѝ приходи се отделят за нуждите на отбраната на фона на руската военна агресия в страната, посочва Ройтерс.

"(В рамките на финансовата помощ - бел. ред.) около 984 милиона долара са осигурени от Япония, а 516 милиона долара от Обединеното кралство. Тези средства ще бъдат използвани за бюджетни разходи със социална и хуманитарна насоченост, както и за възстановяване на инфраструктурата". Това пише Шмигал в социалната мрежа "Екс" (X), известна преди като "Туитър" (Twitter).

