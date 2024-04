Украйна унищожи 6 руски военни самолета наведнъж

Шест военни самолета на Русия са унищожени, а други осем повредени, при масирана атака с дронове на Украйна срещу военна база в руския град Морозовск, намиращ се близо до украинската граница, предаде The Telegraph.

Украинската операция е била извършена съвместно от Службата за безопасност (СБУ) и Въоръжените сили (ЗСУ). Смята се, че Украйна е атакувала руската база с десетки дронове наведнъж.

Унищожени са били самолети Су-27 и Су-34. Според източници именно с тези самолети Русия интензивно атакува Украйна с управляеми бомби през последните седмици. Източници в Киев определят атаката като „впечатляваща“.

Най-малко 20 руски военнослужещи са били ранени или са станали „груз 200“. Източник от СБУ отбеляза, че Украйна е провела „важна специална операция, която ще намали бойния потенциал на руснаците“. Според информация в украинските медии по време на атаката в базата са били разположени около 30 самолета.

The Russian media complained about a massive drone attack on an airfield in Morozovsk, Rostov Region



Local governor Golubev claims that allegedly about 40 aerial targets of the AFU were destroyed during the shelling. An electrical substation was damaged. pic.twitter.com/BK1BcIlMHj