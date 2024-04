Извънредна новина от Русия: „Язовирът е напълно разрушен“

„Язовирът е напълно разрушен“. Това заяви източник от службите пред агенция ТАСС, коментирайки скъсването на язовирна стена в град Орск, Оренбургска област.

Разположената в региона на планината Урал Оренбургска област, част от която е и Орск, през последните дни пострада от наводнения.

В Орск имаше скъсване на язовирна стена. Жителите на града се евакуират от домовете, намиращи се в зоната, останала под вода, каза източник пред руските медии.

В същото време правителството отрича, че стената е напълно разрушена. Версията на властите е, че има малък срив в участъка, който е бил подложен на най-силен натиск. Нараства обемът на водата, изхвърлена след инцидента. Съобщава се и за двама загинали, но според властите смъртта им не е свързана със скъсването на язовирната стена.

Аварията на язовирната стена в Орск е възникнала поради ненавременни мерки, предприети за поддържане на хидравличната конструкция, съобщава регионалната прокуратура.

