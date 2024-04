В Русия се случи нещо невиждано от десетилетия

Тазгодишните пролетни наводнения в Русия са най-мащабните за последните няколко десетилетия, каза днес министърът на извънредните ситуации на страната Александър Куренков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

„Тази година наводненията са рекордни за последните десетилетия“, заяви Куренков. В момента той е на работно посещение в Курганска област, която пострадала тежко от природното бедствие.

За защита от водата в Курганска област са издигнати повече от 17 километра диги. В укрепването на бреговете участват общо 4000 души – сътрудници на министерството на извънредните ситуации, общински служители, доброволци и местни жители. Отстраняват боклук и дървета, които затлачват речните корита. Спасителите денонощно следят обстановката, използвайки дронове. Продължава евакуацията на жителите, попадащи в зоната на възможни наводнения.

„Министърът (на извънредните ситуации) увери, че спасителите ще работят, колкото е нужно, при това отбеляза необходимостта да се обединят сили“, се казва в съобщението на неговото ведомство. В момента на територията на Русия заради пролетните наводнения са под вода 15 хиляди жилищни сгради.

През 2013 г. при подобни наводнения реките Амур и Зея в руския Далечен изток наводниха 13 хиляди домове. От придошлите води тогава пострадаха пет региона - най-силно Хабаровски край, Амурска област и Еврейският автономен окръг. Тогава площта на наводненията обаче е по-голяма – 8 млн. кв.м., припомня ТАСС.

Orenburg, a city with over 550,000 inhabitants, flooded after the government ignored this impending catastrophe for months. Locals say the flood could've been avoided with action. pic.twitter.com/kHpxTJXjYt