Кметът на руския град Оренбург нареди евакуация

Кметът на Оренбург Сергей Салмин призова жителите на града и околностите незабавно да се евакуират от районите в зоната на наводнението.

„Ще евакуираме принудително тези, които откажат доброволно да напуснат опасната зона с помощта на полицейски служители“, написа той в Телеграм.

‼️ The Russian city of Orsk went under the water due to a dam break



Drone footage of the flooded city. pic.twitter.com/m3tzhAMqRB