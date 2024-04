Масова евакуация в руския град Оренбург

В град Оренбург в Русия беше обявена масова евакуация заради придошлите води на река Урал, предаде БНР.

През последните 10 часа нивото на реката се покачи с 40 сантиметра, достигайки 11:43 метра или с около 2 метра над критичното равнище. Очаква се водата да се задържи на пиковите стойности няколко дни, след което да започне постепенно да спада. "Вземете със себе си документи, лекарства и вещи от първа необходимост и незабавно напуснете домовете си. Положението е критично, не губете време!", написа в "Телеграм" кметът на града Сергей Салмин.

В цялата Оренбургска област са наводнени повече от 10 хиляди жилищни сгради, 40% от тях не подлежат на възстановяване. Министерството на здравеопазването съобщи за 14 хоспитализирани. В региона остава в сила въведеното на 7 април извънредно положение от федерален мащаб. Наводнени бяха и три села в сибирската Томска област, където се покачи нивото на река Том. Продължава евакуирането на хора и в съседен Казахстан, където около 100 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.

Works on fortifying the dam in Russian Orenburg led to one of the trucks falling underground - Russian media.



That's because there was no priest nearby. pic.twitter.com/vN65s8tlKE