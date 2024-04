Един „руски“ закон може да възпламени Грузия

Хиляди грузинци протестираха в понеделник вечерта срещу законопроект за чуждестранните агенти. Според управляващите той цели прозрачност, докато опозицията вижда в него руски прийоми. Той наподобява миналогодишното предложение за такъв закон, което беше оттеглено след масови протести. Демонстрациите в понеделник се проведоха, след като депутатите одобриха новия законопроект на първо четене в парламентарната комисия по правни въпроси въпреки спорове, при които се стигна дори до физическо насилие. В случай че бъде приет, законът може да влоши политическата криза в страната и да засили напрежението между нея и западните ѝ партньори, пише "Свободна Европа".

Какво представлява законът

Ако бъде приет, законът ще принуди неправителствени организации и медии, които получават над 20% чуждестранно финансиране, да се регистрират като "чуждестранни агенти". Този ход беше оприличен на подобно законодателство, въведено в Русия след началото на войната ѝ в Украйна. Там то се използва за строго ограничаване на инакомислието и дейността на групите на гражданското общество. Грузинската опозиция го нарича "руски закон", докато управляващата партия настоява, че законопроектът е просто копиран от американското законодателство. Законът в САЩ обаче има съществени разлики. Докато този в Русия определя като "чуждестранен агент" всяко сдружение или медия, които са взели дори и минимална сума финансиране от чуждестранни източници, в САЩ изискването е да има и чуждестранен контрол върху дейността. "Грузия няма да се поддаде на повторна съветизация!", написа прозападният президент Саломе Зурабишвили в социалната мрежа X.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! !