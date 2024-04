Украинската армия: Сваленият Ту-22 обстрелваше Днепър и Кривой Рог, отмъстихме за нашите цивилни (ВИДЕО)

Официалният представител на военновъздушните сили на украинските въоръжени сили Иля Евлаш каза пред Франс прес, че руският стратегически бомбардировач Ту-22М3, който се разби днес в Ставрополския край, е нанесъл удари по Днепър и Кривой Рог.

Украинските военни съобщиха, че самолетът е бил свален от украинските ВВС, но руското министерство на отбраната твърди, че това е инцидент, свързан с техническа неизправност, и той е станал при връщане на летището "след изпълнение на бойна задача".

"Това е самолетът, който бомбардира Днепър и Кривой Рог. Ние отмъстихме за нашите цивилни", каза Евлаш пред Франс прес

По последни данни в резултат на атаката в Днепър в петък са убити 7 души, включително две деца. Още трима души бяха ранени при нападението в Кривой Рог.

Украинското Главно разузнавателно управление (ГУР) твърди, че бомбардировачът е бил свален "със същото средство, с което по-рано беше ударен" руският самолет за далечно радиолокационно откриване А-50 над Краснодарския край. Според украинското разузнаване Ту-22М3 е бил свален на разстояние около 300 километра от Украйна (вероятно имало предвид фронтовата линия), успял е да долети до Ставрополския край и се е разбил там.

A Russian Air Force Tu-22M3 bomber crashed in Stavropol Krai. Russian officials say the crew ejected. https://t.co/tgt9VtqQRPhttps://t.co/EgwVMZvII3https://t.co/6hNlgIQBjEhttps://t.co/lqJyJIZbu7 pic.twitter.com/m27h2vWnx1