Британското разузнаване: Руснаците повтарят тактиката от Авдеевка, за да превземат Часов Яр

"Руските войски повтарят тактиката от Авдеевка, за да превземат Часов Яр". Това посочва британското разузнаване в доклада на министерството на отбраната на Великобритания, публикуван в социалната мрежа Х (Twitter).



"Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Александър Сирски заявява, че Руската федерация иска да превземе Часов Яр преди 9 май, когато Москва празнува деня на победата във Втората световна война. Сирски твърди, че Часов Яр е предварителна стъпка по пътя към големия град Краматорск".



Британските анализатори се позовават на изявление на командира на оперативната група "Хортица" от 18 април, според което руските сили са хвърляли по 30-40 бомби на ден.



"Те вероятно се хвърлят от руски самолети Су-25, действащи в близост до линията на сблъсъка, и Су-34, действащи на разстояние, които използват управляеми бомби. Това е координирана въздушна бомбардировка и тази тактика се повтаря от кампанията в Авдеевка насам", се посочва в доклада.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Adbu0Dm7LT #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aK1EfUjY4v