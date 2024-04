Украинската армия: Русия не е в състояние да произвежда нови Ту-22М3, а я чакат нови чудеса (ВИДЕО)

"За Русия производството на нови бомбардировачи Ту-22М3 днес е практически невъзможно". Това е заявил Андрей Юсов, говорител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерство на отбраната на Украйна, предава УНИАН.



Според него ГРУ разполага с информация за ситуацията с такива платформи в Руската федерация и за ракети. "Те се опитват да поддържат производството на ракетни оръжия. Но въпросът сега не е в броя на ракетите. Въпросът е именно в носителите и разстоянието, от което се нанася поражението", е отбелязал Юсов.



Той е подчертал, че "сега Русия ще си направи изводите и ще бъде по-предпазлива при използването на стратегическите си самолети в бъдеще, а това вече е добре за Украйна".



Както е отбелязал Юсов, свалянето на самолета е и "известен натиск върху пилотите на бомбардировачите, тъй като сега те няма да се чувстват в безопасност дори в 300-километровата зона".



"И това, което също е важно за Украйна, е, че това са самолети, чието производство на нови за врага днес е практически невъзможна задача. Ясно е, че днес Кремъл е в траур и има всички основания за това", е коментирал още представителят на ГРУ.



"По-рано това се случваше в резултат на други видове операции (експлозии на летища), а днес за първи път във въздуха, при изпълнение на бойна задача", е посочил той.



