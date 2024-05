Странен момент с Кадиров по време на встъпването в длъжност на Путин (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров с мъка свали палтото си на встъпването в длъжност на Владимир Путин в Москва. Помогнаха му двамата придружители.

Това написа съветникът към украинското вътрешно министерство Антон Геращенко в социалната мрежа X, публикувайки и видео от странния момент.

Мненията в руските Телеграм канали са разделени - или Кадиров играе барон, или е в лошо здравословно състояние.

От дълго време се говори, че чеченецът е в лошо здраве и в Кремъл вече са му намерили заместник, също лоялен на Путин.

Kadyrov struggled to take off his coat at Putin's inauguration. He was helped by his two attendants.



Opinions in Russian Telegram channels were divided - either he was playing the baron or he was in poor health. https://t.co/b3yDXpYxBk pic.twitter.com/EaTGajXQvG