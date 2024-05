Британското разузнаване: Руската армия настъпва, но на много висока цена

Въпреки че Русия отвори нова ос в Харковска област в Североизточна Украйна, руските атаки в Източна Украйна остават интензивни. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че руските сили са продължили оперативното си съсредоточаване върху оста северозападно от Авдеевка с атаки по широк фронт от двете страни на магистрала E50. Руските сили навярно са постигнали поредица от малки тактически успехи през последните 72 часа, макар и на висока цена, посочва британското разузнаване.

